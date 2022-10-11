фото: Пресс-служба правительства

Роман Бусаргин называл приоритетные задачи для ЖКХ области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Губернатор Роман Бусаргин встретился с министром строительства и ЖКХ области Сергеем Соколовым. Глава региона обозначил задачи, стоящие перед жилищно-коммунальным комплексом области:

Первоочередной вопрос – безаварийное вхождение в отопительный сезон. Большинство объектов социальной сферы отапливается, начали подключать жилые дома. Особое внимание губернатор поручил уделить состоянию дворов зимой.

Саратовская область должна войти в федеральные программы на 2023 год, в том числе продолжение строительства набережной в Саратове и Энгельсе, участие в проекте «Чистая вода», по которому региону в следующем году должен получить 950 млн рублей.

— Реализация проектов благоустройства малых городов. В 2022 году они должны быть завершены в 5 городах, в 2023 году – в 6. Ещё 10 городов Саратовской области заявились на новый конкурс, который пройдёт осенью т.г. Минстрою поручено сопровождать заявки и реализацию проектов.

—Продолжение программы ремонта тротуаров. Стоит задача – за 5 лет привести в порядок все пешеходные дорожки и скверы в райцентрах. Минстрой совместно с районами должен рассчитать финансирование.

—Реализация программ по жилью для льготников: детей-сирот, многодетных семей, людей с хроническими заболеваниями, переселенцев из аварийного жилья. Предоставление новых квартир либо выплат должно идти четко в срок.

—Расширение программы повышения энергоэффективности. Ее реализация позволит установить модульные котельные, что сэкономит платежи за тепло в районах области.

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