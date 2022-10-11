В Саратове привели в порядок почти 11 тысяч дворов. Городская администрация сообщает об итоге месячника благоустройства.

Всего во время месячника привели в порядок 340 скверов и аллей, парков и садов, а также обустроили 597 детских игровых площадок. Коммунальщики убрались на 201 общественной и 10 919 дворовых территориях.

К уборке каждый день привлекают 942 единицы техники. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов продлится до 26 октября 2022 года.

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