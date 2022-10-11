фото: архив КП

В Саратове жители СХИ остались без воды до завтра. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 11 октября, для работ на водопроводных коммуникациях по ул.Навашина,1/13 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Навашина,1/13,2,3; 3-й проезд; ул.Зенитная; Высокая,1-9; Техническая,10,11а,12; Селекционный пр.,1-5,4,6.

Вернуть воду коммунальщики обещают к полуночи.

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