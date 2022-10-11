Фото: Следственный комитет

Житель Энгельсского района обвиняется в многократном изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия 34-летний житель села Безымянное в период с 2020 по 2022 год неоднократно совершил изнасилование несовершеннолетней.

Подозреваемый был задержан следователем, на основе собранных доказательств ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.

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