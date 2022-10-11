Жительница Балашова перевела мошенникам 860 тысяч рублей, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

44-летняя жительница Балашова обратилась в полицию и рассказала, что с ее банковской карты были украдены деньги. Пострадавшей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей полиции, и сообщила, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Послушав ее, жительница Балашова перевела деньги на «безопасный счет».

В итоге пострадавшая лишилась 860 тысяч рублей на неизвестный счет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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