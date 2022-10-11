Президент РФ назначил семь судей в Саратовской области

Президент Российской Федерации подписал указ № 715 от 7 октября 2022 года о назначении семи судей в Саратовской области.

Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» утверждает следующие назначения:

председатель Ершовского районного суда Саратовской области – Елтарев Дмитрий Геннадиевич

председатель Советского районного суда Саратовской области – Козлов Александр Анатольевич

заместитель председателя Балашовского районного суда Саратовской области – Понамарев Олег Валентинович

заместитель председателя Волжского районного суда Саратова – Серов Дмитрий Анатольевич

судья Октябрьского районного суда Саратова – Апокин Дмитрий Владимирович

судья Фрунзенского районного суда Саратова – Павлова Юлия Валерьевна

судья Вольского районного суда Саратовской области – Николаев Денис Владимирович.

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