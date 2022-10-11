Роман Бусаргин увеличил оклады бюджетникам на 3,8 процента. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению от 1 октября, подписанного Романом Бусаргиным, зарплата выросла у служащих государственных казенных учреждений; бюджетных учреждений; государственных автономных общеобразовательных учреждений; у специалистов на должностях, не относящихся к государственной гражданской службе; занятых обслуживанием органов власти.

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