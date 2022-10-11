Саратовский военный оспорил виновность в ДТП через суд. Соответствующую информацию публикует Саратовский гарнизонный военный суд.

Судья военного суда отменила постановление инспектора ДПС о привлечении военнослужащего Медведева к административной ответственности.

Инцидент произошел 15 марта 2022 на пересечении Московского шоссе и Елшанской улицы. В постановлении инспектора было указано, что Медведев, управляя автомобилем КАМАЗ 55111-15, проехал на запрещающий сигнал светофора и попал в аварию с Газелью.

Выражая несогласие с постановлением, Медведев подал жалобу, в которой просил его отменить и возвратить дело на новое рассмотрение. Суд пришел к выводу, что постановление автоинспектора, не соответствует требованиям КоАП РФ: в нем отсутствует указание на то, чем доказана вина Медведева в совершении правонарушения.

Постановление инспектора ДПС в отношении Медведева было отменено, а производство по делу прекращено за недоказанностью обстоятельств.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.