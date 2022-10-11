фото: архив КП

Свыше 500 саратовцев хотят добровольно принять участие в СВО. Об этом сообщает минцифры Саратовской области.

На портал госуслуг продолжают поступать заявления на запись в добровольцы через новый сервис «Стать добровольцем». Записаться в добровольческие отряды можно по ссылке или через соответствующий баннер на главной странице портала госуслуг.

По данным на 11 октября, от жителей Саратовской области уже поступило 542 заявления на добровольное участие в СВО. По 34 заявлениям уже дали ответ, еще 324 заявления – в работе, находятся на стадии подписания или подготовки ответа.

Обработку заявлений по добровольцам осуществляют военные комиссариаты с помощью Платформы государственных сервисов, где обрабатываются заявления по массовым социально значимым государственным и муниципальным услугам.

— Планируется, что в ближайшее время интерактивная форма записи в добровольцы будет доработана Минцифры России в части включения сведений о воинском звании, а также проведения форматно-логического контроля возраста заявителя на предмет соответствия требованиям к добровольцам и добровольно мобилизованным гражданам, - отметил и.о. министра цифрового развития и связи области Владимир Старков.

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