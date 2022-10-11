Вчера, 10 октября, в Балаково загорелся магазин «Пятерочка». Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 14:05 на улице Коммунистическая. Дежурному поступил сигнал о возгорании на кровле одноэтажного здания, в котором расположен магазин «Пятерочка» и пекарня. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Предположительно причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. На тушение выезжали два экипажа. Обошлось без пострадавших.

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