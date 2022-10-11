фото: пресс-служба правительства

Роман Бусаргин предложил саратовским сенаторам курировать приоритетные направления. Об этом сообщает пресс-служба правительства области

Сегодня, 11 октября, Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с сенаторами от Саратовской области Андреем Денисовым и Валерием Радаевым. В ходе встречи Бусаргин предложил представителям области курировать приоритетные направления.

Андрей Денисов займется вопросами развитию промышленности, привлечению инвестиций, в том числе иностранных, а также налаживанию международных культурных связей.

Валерий Радаев будет отвечать за развитие сельского хозяйства, развития отдалённых районов, участия Саратовской области в федеральных программах, которые курирует Минсельхоз РФ.

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