фото: пресс-служба правительства
Роман Бусаргин предложил саратовским сенаторам курировать приоритетные направления. Об этом сообщает пресс-служба правительства области
Сегодня, 11 октября, Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с сенаторами от Саратовской области Андреем Денисовым и Валерием Радаевым. В ходе встречи Бусаргин предложил представителям области курировать приоритетные направления.
Андрей Денисов займется вопросами развитию промышленности, привлечению инвестиций, в том числе иностранных, а также налаживанию международных культурных связей.
Валерий Радаев будет отвечать за развитие сельского хозяйства, развития отдалённых районов, участия Саратовской области в федеральных программах, которые курирует Минсельхоз РФ.
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