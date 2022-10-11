В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 311 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Сегодня, 11 октября, в области зарегистрировано 311 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 293 290 человек.
Всего с начала эпидемии выздоровели 284 064 человека, из них 488 - за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 249 человек, еще 2 977 лечатся дома. Чаще всего вновь заболевали люди среднего возраста.
У всех заболевших признаки ОРВИ.
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