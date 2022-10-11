фото: 2GIS

Два дома в центре Саратова стали памятниками культуры. Соответствующую документацию подписал председатель комитета культурного наследия области Владимир Мухин.

Речь идет о двух зданиях конца XIX века - доме по адресу Челюскинцев 124, который датируется 70-ыми годами XIX века и усадьбе с флигелем на пересечении Гоголя и Мясницкой, который датируется 1890-ыми годами.

Теперь на территории памятников запрещено строительство и любые работы за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

—Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, — указано в тексте документа.

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