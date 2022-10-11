Саратовец отсудил 250 тысяч за некачественный диван. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

Как рассказали в ведомстве, от саратовца поступило обращение по вопросу нарушения его прав как потребителя индивидуальным предпринимателем при исполнении обязательств по договору на изготовление и поставку мебели.

Саратовец заказал диван «Лидер» за 49000 рублей. В ходе эксплуатации выяснилось, что при разложенном состоянии спинка ниже, чем посадочная часть. Также скрипел пружинный блок. Диван был принят на ремонт, после чего недостатки лишь усугубились. Эксплуатация дивана стала невозможной.

Специалисты Роспотребнадзора подготовили и направили в суд исковое заявление к предпринимателю. Суд обязал взыскать с индивидуального предпринимателя не только стоимость некачественного товара, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, общая сумма составила 250230 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

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