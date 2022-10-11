Сегодня с утра, 11 октября, в Саратове перестали ходить троллейбусы № 5 и 5а. Об этом сообщается в паблике СГЭТ.

Движение было прервано в 8:57. Троллейбусы перестали ходить по маршруту №5 и 5а от ЦКР до завода Орджоникидзе.

Оба направления встали из-за поломки подвижного состава. Бригада выехала для устранения неисправности.

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