Сегодня с утра, 11 октября, в Саратове перестали ходить троллейбусы № 5 и 5а. Об этом сообщается в паблике СГЭТ.
Движение было прервано в 8:57. Троллейбусы перестали ходить по маршруту №5 и 5а от ЦКР до завода Орджоникидзе.
Оба направления встали из-за поломки подвижного состава. Бригада выехала для устранения неисправности.
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