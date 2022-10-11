Проводы мобилизованных

На железнодорожном вокзале в Саратове под «Прощание славянки» проводили мобилизованных. Роман Бусаргин выступил перед земляками и пожелал им удачи.

Состоялись проводы добровольцев и жителей области, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации. Военных направят в центр для обучения и боевого слаживания в пограничные районы.

Проводы мобилизованных

- Вы идете исполнять воинский долг. Самое главное возвращайтесь, и знайте, что вас здесь ждут, за вас молятся, - заявил Роман Бусаргин и напомнил, что что семьям мобилизованных будет оказана вся необходимая помощь. Поезд с саратовцами проводили под марш «Прощание славянки».

Проводы мобилизованных

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