В Саратове ожидается дождь в течении всего дня

В Саратове сегодня ожидается дождь в течении всего дня, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +8 градусов утром до +13 в середине дня. Пасмурная погода, слабый дождь с утра до вечера. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 9 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +15 градусов, средняя облачность, дождь, в отдельных районах сильный.

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