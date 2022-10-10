В Саратове скончалась заслуженный учитель России Галина Коннычева

Галина Коннычева

В Саратове скончалась заслуженный учитель России, основательница Лицея-интерната естественных наук Галина Коннычева. Об этом сообщили в лицее.

Галина Коннычева Родилась в Саратове 5 апреля 1946 года. В 1970 году окончила физический факультет СГУ, работала преподавателем физики, заведующей подготовительным отделением, а после 1992 - директором лицея при СГАУ.

Галина Коннычева основала Лицей-интернат естественных наук, в 2005 году вошедший в Золотую тридцатку лучших образовательных учреждений России, а в 2006 году ставший ресурсным центром министерства образования Саратовской области по сохранению лучших традиций российского образования и внедрению педагогических и социокультурных инноваций. За три десятилетия работы лицей окончили почти семь тысяч человек.

- Все свои силы, энергию, знания эта удивительная женщина отдала лицею: детям, педагогам, сотрудникам. Галина Григорьевна обладала даром распознавать и поддерживать талантливых педагогов, способствовала профессиональному становлению коллектива и развитию лицея. Ей было свойственно чуткое отношение к людям. Она умело и тактично руководила коллективом учителей, заботливо относилась к детям и их родителям. День за днем, урок за уроком Галина Григорьевна спокойно, доступно и терпеливо прививала детям стремление к «образованию — через всю жизнь».

Коллектив ЧОУ «ЛИЕН» безмерно благодарен Галине Григорьевне за многие годы взаимного доверия, профессионального сотрудничества, честного отношения к выполнению своих обязательств, результатом которых были многочисленные яркие победы лицеистов и педагогов, - рассказали в лицее.

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