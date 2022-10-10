Бусаргин постановил увеличить зарплаты ряда Саратовских бюджетников на 3,8%, соответствующие документы опубликованы на сайте правовой информации.

- Исполнительным органам области, осуществляющим функции и полномочия учредителей подведомственных государственных учреждений Саратовской области, произвести с 1 октября 2022 года индексацию (увеличение) в 1,038 раза должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных и бюджетных учреждений области, а также работников государственных автономных общеобразовательных учреждений области. Рекомендовать руководителям государственных автономных учреждений Саратовской области принять меры по увеличению с 1 октября 2022 года должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников государственных автономных учреждений области, - говорится в постановлении.

Аналогичным документом увеличены зарплаты для «работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти области и иных государственных органов области; рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов государственной власти области и иных государственных органов области».

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