Глава МУПа из Александрово-Гайского района попался на хищении 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в 2018 году директор МУП «Коммунальный сервис» создал организацию, на счет которой поступали платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги, на деле предоставленные сотрудниками МУПа. Таким образом в период с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2020 года ему удалось присвоить себе сумму в 2,7 миллиона рублей.

По факту растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение передано в суд. Директору грозит до 10 лет тюремного заключения.

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