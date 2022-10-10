Роман Бусаргин

Роман Бусаргин представил пакет мер поддержки семьям мобилизованных. Об этом сообщает губернатор Саратовской области своем телеграм-канале.

По словам губернатора, детям мобилизованных в школах будут предоставлять бесплатное питание с 5 по 11 классы. Бусаргин поручил министерству образования подготовить соответствующие изменения в законодательство и представить инициативу на ближайшем заседании областной думы. Кроме того, семьи мобилизованы будут освобождены от оплаты за детский сад, а сами военнослужащие - от транспортного налога. Инициатива уже подготовлена и находится на рассмотрении у депутатов.

— Мы должны максимально позаботиться о семьях наших бойцов. Это общая задача для органов власти всех уровней, — считает глава региона

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