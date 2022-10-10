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Общество10 октября 2022 13:03

За минувшие выходные в Саратове поймали 19 пьяных водителей

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

За минувшие выходные в Саратове поймали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Саратовской области.

В минувшие выходные, в рамках рейда «Нетрезвый водитель» сотрудниками ГИБДД организованы массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения.

Всего выявлено 19 нетрезвых водителей транспортных средств, из которых: 6 – управляли автомобилем в состоянии опьянения, 9 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 4 – сели за руль состоянии опьянения повторно.

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