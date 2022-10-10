«Был на кураже»: житель Петровска выбросил в мусорку паспорт своего друга

Паспорт россиянина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина из Петровска украл и выбросил паспорт друга, с которым они вместе распивали спиртное. Об этом сообщает МВД Саратовской области.

В полицию обратился 46-летний житель Петровска. Мужчина рассказал, что пригласил выпить своего ранее судимого 32-летнего друга, а тот взял его паспорт из кармана куртки и ушел. Когда пострадавший призвал приятеля к ответу, тот признался, что выбросил паспорт в мусорный контейнер.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Подозреваемый пояснил правоохранителям, что после выпитого был «на кураже», хотел совершить что-то неординарное. Ему выписано обязательство о явке.

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