фото: архив КП

Роспотребнадзор предупредил саратовцев о ядовитых грибах. Об это сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Принято считать, что самый ядовитый гриб в российских лесах гриб — это бледная поганка. Даже небольшая его часть при попадании в пищу может стать причиной тяжелого отравления с смертельным исходом.

Травятся саратовцы свинушками, зонтиками и маслятами, которые не отварили. Варить нужно любые грибы, в том числе и белые.

У белого гриба есть ядовитый двойник желчный гриб, у осеннего опенка - ложные опята. У всем известных шампиньонов — белый мухомор. Даже такие грибы, как дождевик и лисичка имеют своих ядовитых собратьев.

Саратовцев попросили не срывать неизвестные грибы, не собирать их вдоль автомобильных и железных дорог, обрабатывать грибы в день сбора или хранить их на холоде. При появлении первых симптомов отравления следует срочно обращаться за медицинской помощью.

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