На Саратовскую область надвигается опасный ливень

Погода будет пасмурной
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
МЧС объявило в Саратовской области желтый уровень опасности в связи с угрозой сильного ливня. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Во вторник днем, 11 октября, в отдельных районах Саратовской области ожидается сильный дождь. Выпадет более 15 мм осадков.
Напомним, синоптики обещают на неделе переменчивую погоду и заморозки в регионе.
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