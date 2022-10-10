В Озинках найден труп с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области.
Тело 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено 9 октября в поселке Озинки по месту жительства жертвы. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Следователем был задержан 29-летний подозреваемый, расследование продолжается.
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