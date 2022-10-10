Пропажу обещали вернуть

Житель Энгельса поссорился с женой, пригласил в сауну девушку и лишился 30 тысяч. Такую драматичную историю рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

34-летний потерпевший обратился в полицию и рассказал, что был в ссоре с женой, когда случайно встретил на улице знакомую, которую пригласил выпить в сауне.

Когда алкоголь закончился, девушка отправилась с банковской картой мужчины за добавкой, но сняла все деньги. Мужчина заметил пропажу средств в такси, а после уговорил знакомую вернуть часть суммы в размере 19 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. 27-летняя подозреваемая задержана. Она пообещала вернуть потерпевшему потраченные деньги.

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