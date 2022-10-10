фото: пресс-служба аэропорта Гагарин

В аэропорту ликвидировали учебное «возгорание авиатоплива». Об этом сообщает сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин».

Сегодня, 10 октября, в аэропорту «Гагарин» прошли учения бойцов СПАСОП (Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов). В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты СПАСОП отработали действия по ликвидации авиационного происшествия.

фото: пресс-служба аэропорта Гагарин

На специальном полигоне расчеты службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов отработали действия по устранению условного авиационного происшествия и ликвидировали возгорание разлитого авиатоплива.

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