фото: пресс-служба аэропорта Гагарин
В аэропорту ликвидировали учебное «возгорание авиатоплива». Об этом сообщает сообщает пресс-служба аэропорта «Гагарин».
Сегодня, 10 октября, в аэропорту «Гагарин» прошли учения бойцов СПАСОП (Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов). В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты СПАСОП отработали действия по ликвидации авиационного происшествия.
фото: пресс-служба аэропорта Гагарин
На специальном полигоне расчеты службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов отработали действия по устранению условного авиационного происшествия и ликвидировали возгорание разлитого авиатоплива.
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