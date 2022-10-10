С вокзала в Саратове отправляют мобилизованных

Отправка мобилизованных из Саратова

В эти минуты, 10 октября, с вокзала в Саратове отправляют состав с мобилизованными. На сделанных корреспондентом КП-Саратов кадрах видны десятки военных, готовых к участию в СВО, однако их точное количество не сообщается.

Перед отправкой состава было перекрыто автомобильное движение в районе вокзала. К нему нельзя подъехать со стороны улиц Аткарская, Большая Казачья и Кутякова.

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