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Политика10 октября 2022 10:54

С вокзала в Саратове отправляют мобилизованных

Наталия Калинина
Отправка мобилизованных из Саратова

Отправка мобилизованных из Саратова

В эти минуты, 10 октября, с вокзала в Саратове отправляют состав с мобилизованными. На сделанных корреспондентом КП-Саратов кадрах видны десятки военных, готовых к участию в СВО, однако их точное количество не сообщается.

Перед отправкой состава было перекрыто автомобильное движение в районе вокзала. К нему нельзя подъехать со стороны улиц Аткарская, Большая Казачья и Кутякова.

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