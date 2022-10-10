С сегодняшнего дня, 10 октября, в Саратове перекрыли проезд на пяти перекрестках. Об этом сообщает администрация города.

Ограничение будет проводиться с сегодняшнего дня до 2.00 11 октября и снова начнется с 12.00 11 октября до 2.00 12 октября. В этот период нельзя будет проехать на следующих перекрестках:

- ул. Аткарская и ул. Слонова И.А.

- ул. Аткарская и ул. Рабочая

- ул. Большая Казачья и ул. им. Разина С.Т.

- ул. им. Кутякова И.С. и ул. им. Разина С.Т.

- ул. им. Кутякова И.С. и ул. Аткарская.

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