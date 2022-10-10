В Вольском районе

В Вольске мобилизованные расписались в ЗАГСе в ускоренном режиме. Об этом глава Вольского района Андрей Татаринов рассказал в своем Телеграм-канале.

В прошедшие выходные вольский отдел ЗАГС в ускоренном режиме зарегистрировал семь супружеских пар. Невесты пришли расписаться без фаты и свадебного платья, а женихи в камуфляже.

Всего за весь период мобилизации наш ЗАГС соединил уже 26 таких семейных пар из разных регионов.

- Лицам, желающим вступить в брак, необходимо обратиться в любой орган ЗАГС с необходимыми документами, - напомнил Андрей Татаринов.

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