фото: Пресс-служба правительства области

Путин провел встречу с Бусаргиным и главами еще 14 регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Сегодня, 10 октября, Президент РФ Владимир Путин провел встречу с 15 главами регионов, избранными в сентябре. Во встрече принял участие и Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава государства поздравил вновь избранных губернаторов с победой на выборах, отметил, что они показали высокие, убедительные результаты.

— Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на развитие регионов, на решение волнующих всех проблем, - подчеркнул Владимир Путин.

В числе задач, стоящих перед главами регионов – исполнение соцобязательств перед гражданами, раскрытие научного, промышленного, технологического и предпринимательского потенциала.

Владимир Путин призвал губернаторов держать под контролем соблюдение законодательства при частичной мобилизации, а также оказание необходимой поддержки семьям мобилизованных. «Подчеркну, все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооружённых Сил России, должны неукоснительно выполняться», - сказал глава государства.

В ходе встречи с Президентом Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил Саратовскую область за поддержку мобилизованных из Вятки, которые сейчас проходят боевую подготовку в Вольском военном институте тыла.

— Большая благодарность саратовцам. Там настоящий военный городок. Создали отличные условия – питание, размещение, новая амуниция, защита. А главное – настоящая воинская подготовка, - отметил Александр Соколов.

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