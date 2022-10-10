В Саратове электрик получил сильные ожоги при ремонте розетки. Об этом сообщили в прокуратуре района, инцидент произошел в Гагаринском районе.

Сотрудник ООО «Автобан» работал в ангаре большегрузной техники на Сокурском тракте. Он чинил розетки и пострадал от удара током. Выяснилось, что должностные лица не контролировали ход работ и не возместили моральный ущерб.

Директора фирмы привлекли к дисциплинарной ответственности, после этого пострадавшему работнику возместили ущерб.

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