В Саратове стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает официальный телеграм-канал мэрии Саратова.

По словам чиновников, на сегодняшний день, 10 октября, тепло подается в 487 объектов социальной сферы. Вхождение в отопительный период осуществляется поэтапно, в соответствии с разработанными графиками.

Напомним, что заявки о включении отопления в многоквартирных домах подают управляющие организации. В настоящее время в ресурсоснабжающие компании подано 620 заявок.

Жители могут обращаться по вопросам подачи тепла в управляющие организации и по телефонам «горячих линий» районных администраций, а также оставлять сообщения, по каким адресам еще не поступило тепло в телеграм-канал и.п. главы города Лады Мокроусовой.

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