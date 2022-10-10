В Саратове задержали насильника. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, в субботу, 8 октября в Заводском районе Саратова, в доме на улице Огородной 36-летний мужчина находился вместе со своей 35-летней знакомой. Ночью злоумышленник запугал женщину, а потом надругался над ней. После случившегося потерпевшая пожаловалась в полицию.

Саратовца задержали. Расследование продолжается.

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