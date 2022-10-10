В Энгельсе приставы заставили УК выплатить более 140 тысяч рублей за потоп

Задолженность погашена

В Энгельсе приставы заставили УК выплатить более 140 тысяч рублей горожанке, которая пострадала от потопа. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Инцидент произошел из-за того, что талая вода через техническую ванну для сбора осадков пролилась на пол технического этажа. Вода затопила квартиру, находившуюся этажом ниже. УК не компенсировали собственнице жилья ущерб добровольно, и она обратилась в суд. В итоге компанию обязали выплатить свыше 140 тысяч рублей.

УК не спешила с выплатой компенсации, поэтому приставы взыскали средства с ее расчетных счетов и погасили задолженность.

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