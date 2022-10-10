фото: соцсети

Две легковушки столкнулись в Энгельсе. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 9 октября, в Энгельсе произошло ДТП. По словам очевидца, в центре Энгельса, на улице Тельмана, столкнулись два автомобиля. Lada Priora столкнулась с ВАЗ-2107. От удара «Приора» влетела в столб.

Информации о пострадавших нет.

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