Сегодня, 10 октября, в Саратове перестали ходить три трамвайных маршрута. Об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

Сбой движения электротранспорта произошел в 10:57. Было прервано движение трамваев №6. Причиной стала поломка подвижного состава. Состав стоит на Второй Речной и не идет в направлении от 6 Дачной.

В 11:32 было прервано движение трамваев №9, 10. Они встали из-за ДТП на путях. ЧП случилось на перегоне Астраханская – Слонова в направлении от Детского парка.

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