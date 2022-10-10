На заводе
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На промышленных предприятиях Саратовской области создали более 500 рабочих мест, об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области.
Всего в регионе появились 568 высокопроизводительных рабочих мест. Больше всего в Балаково. Рабочие места также созданы в Саратове, Энгельсе, Красноармейске и других городах.
По итогам 7 месяцев средняя зарплата по промышленным предприятиям увеличилась на 8,7 процента к уровню соответствующего периода прошлого года и достигла 48,5 тысяч рублей.
Зарплаты выше всего в добыче полезных ископаемых (более 61 тысяч рублей) и энергетики (57,4 тысяч рублей).
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