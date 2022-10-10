Георгий Цнобиладзе представил на сцене Саратовского театра юного зрителя главную детскую премьеру сезона – «Маугли»

фото: Армен Осипян

9 октября на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась премьера спектакля Детской театральной студии имени Олега Табакова «Маугли». К произведению Редьярда Киплинга обратился режиссер Георгий Цнобиладзе, известный саратовским зрителям по спектаклям «Пиковая дама», «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Прощание с Матерой». Актеры Детской студии впервые вышли на Большую сцену Саратовского ТЮЗа. В новой постановке задействовано более 50 детей, а также профессиональные артисты театра. Билеты на новый спектакль были распроданы в кротчайшие сроки.

Над новой постановкой также работали: Александр Храмцов (художник-постановщик, художник по костюмам), Ольга Колесникова (художник по костюмам), Алексей Кривега (режиссер по пластике), Александр Рязанцев (художник по свету), Михаил Третьяков (композитор), Татьяна Пицик (помощник режиссера). Автор инсценировки сборника «Книга джунглей» Р.Киплинга – Анастасия Колесникова.

Редьярд Киплинг – первый английский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе (1907). В отечественном дискурсе интерес к художественному наследию Киплинга появляется в 1890-е годы, когда впервые на русский язык переводятся его стихотворения. А.И. Куприн в статье, посвященной Киплингу, отмечал правдоподобность, увлекательность, точность стиля и экзотичность. Английский писатель прожил в Индии более десяти лет, а произведения сборника были написаны уже в США. Редьярд Киплинг создавал историю о Маугли для своей шестилетней дочери Жозефины, которая умерла в 6-летнем возрасте. Сборник рассказов «Книга джунглей», по которому поставлен новый спектакль ТЮЗа, впервые был опубликован в 1893-1894 годах.

К анималистической прозе Киплинга и сегодня обращаются не только исследователи-филологи, но и режиссеры театра и кино. Сборник неоднократно был успешно экранизирован в США; цикл из пяти советских мультфильмов Романа Давыдова «Маугли» (1967-1971 годах) с удовольствием смотрит не первое поколение детей.

Георгий Цнобиладзе в первом детском спектакле на саратовской сцене мастерски погружает юных зрителей в захватывающий мир настоящих джунглей: исполинские животные, грациозные фламинго, обезьяны, волки и др.

«Маугли» - масштабная постановка, в основе которой увлекательная история Киплинга, сплоченная работа учеников Детской театральной студии и актеров Саратовского ТЮЗа, сложная и современная хореография (Алексея Кривега) и, конечно, колоритная сценография, погружающая зрителей в пространство произведения Нобелевского лауреата.

Роль Маугли исполнят три юных актера – Глеб Киселёв, Илья Соколов, Георгий Сорокин. В роли Багиры – Наталья Горячева, Балу – Даниил Райхерт, Шер Хан – Алексей Кривега, Ракша – Дарья Сосновская, Рама – Александр Степанов, Акела – Никита Матризаев, Табаки – Даниил Герасимов.

Спектакль «Маугли» поставлен в рамках федеральной программы «Культура малой Родины».

На ноябрьские показы все билеты также выкуплены.

Автор: Армен ОСИПЯН

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