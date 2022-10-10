В Саратове стартовал отопительный сезон

Сегодня, 10 октября, в Саратове официально открыли отопительный сезон, об этом сообщила Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.

В Саратове по вопросам подачи тепла работают горячие линии:

Администрация Волжского района: 23-15-78;

Администрация Заводского района: 96-40-50;

Администрация Кировского района: 26-27-98;

Администрация Ленинского района: 63-15-45, 63-36-70;

Администрация Октябрьского района: 39-29-19;

Администрация Фрунзенского района: 65-98-76;

Администрация Гагаринского района: 55-08-18.

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