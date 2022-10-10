Вчера, 9 октября, саратовский «Автодор» проиграл «Пари Нижнему Новгороду. Игра состоялась в рамках второго тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, о чем сообщается на сайте клуба.

Матч в саратовском ЛДС «Кристалл» окончился со счетом 69:71. За 12 секунд до конца основного времени Александр Петенев сравнял счет - 69:69, но затем нижегородцы вырвались вперед с еще двумя очками.

14 сентября «Автодор» играет в Санкт-Петербурге с действующим чемпионом России – «Зенитом».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.