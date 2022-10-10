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Общество10 октября 2022 6:46

Саратовские мобилизованные получили дополнительное снаряжение

Наталья Иванова

Саратовские мобилизованные получили дополнительное снаряжение, об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

За счет областного бюджета были закуплены спальные мешки, непромокаемые плащи, термобелье, перчатки, рюкзаки, балаклавы, шапки и теплые стельки.

Так же губернатор сообщил о приобретении оборудования, для создания лагерей в полевых условиях.

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