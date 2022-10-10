Саратовские мобилизованные получили дополнительное снаряжение, об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

За счет областного бюджета были закуплены спальные мешки, непромокаемые плащи, термобелье, перчатки, рюкзаки, балаклавы, шапки и теплые стельки.

Так же губернатор сообщил о приобретении оборудования, для создания лагерей в полевых условиях.

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