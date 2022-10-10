С сегодняшнего дня, 10 октября, в Саратове заработала горячая линия для мобилизованных и их родственников. Об этом сообщила городская администрация.

Мобилизованные и члены их семей могут обратиться с интересующими их вопросами по телефонам: +7 927 138 0187, +7 8452 748 744, +7 8452 748 608.

Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по будням, в выходные дни сообщения также принимают и дадут по ним обратную связь.

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