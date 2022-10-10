РИА Новости

Саратовская область оказалась в аутсайдерах рейтинга материального благополучия за 2021 год, опубликованном РИА Новости.

Саратовская область смогла подняться только на 60-ю строчку из 85 позиций. При этом показатели слегка улучшились по сравнению с 2020 годом: рейтинговый балл составил 31,19, а годом ранее 30,20.

В исследовании были использованы данные Росстата и Центрального банка РФ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.