«Беc попутал»: в Саратовской области пенсионерка украла у другой кошелек. Об этом сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, в полицию заявила 86-летняя жительница поселка Екатериновка. Пенсионерка пошла в магазин, и пока складывала покупки в пакет на кассе, лишилась кошелька, в котором была сумма в 3450 рублей.

Участковый смог вычислить подозреваемую, ей оказалась 66-летняя пенсионерка, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Пожилая женщина объяснила, что ее "бес попутал" взять чужое.

Украденный кошелек возвращен владелице, возбуждено уголовное дело.

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