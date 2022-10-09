«Беc попутал»: в Саратовской области пенсионерка украла у другой кошелек. Об этом сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, в полицию заявила 86-летняя жительница поселка Екатериновка. Пенсионерка пошла в магазин, и пока складывала покупки в пакет на кассе, лишилась кошелька, в котором была сумма в 3450 рублей.
Участковый смог вычислить подозреваемую, ей оказалась 66-летняя пенсионерка, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Пожилая женщина объяснила, что ее "бес попутал" взять чужое.
Украденный кошелек возвращен владелице, возбуждено уголовное дело.
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