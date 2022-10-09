Тысячи саратовцев проводят воскресение без воды. Об этом сообщает ООО "КВС".

Сегодня, 9 октября, для работ на коммуникациях по ул. Заречная, 25 без холодной воды остались абоненты домов №27-31. Также из-за повреждения на водопроводе по адресу: 1-й проезд Строителей, 2 ограничено холодное водоснабжение домов №2 и 4 по 1-му проезду Строителей. Нет воды и у жителей в периметре улиц 3-й Солдатский проезд, Чернышевского от 3-го Солдатского проезда до Большой Садовой.

По вышеуказанным адресам обещают вернуть воду к 20:00.

Кроме того, полуночи воды не будет в поселках Жасминный, Дачный, Соколовый и Северный.

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