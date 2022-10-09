фото: СУ СКР

В Саратовской области строители нашли погребенные на глубине в пять метров останки неизвестного. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 9 октября, во время строительных работ на улице Заречной в поселке Заречном Пугачевского района были обнаружены человеческие кости. Останки были закопаны на глубине в пять метров, о чем нашедшие скелет рабочие сообщили в правоохранительные органы.

Назначено судебно-медицинское исследование. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.