фото: Администрация Озинского района

В ходе СВО на территории Украины погиб командир отделения разведки из Озинок. Об этом сообщает администрация Озинского района.

Дмитрий Сергеевич родился 18 июня 1992 года в р.п.Озинки. В 2007 году окончил «Общеобразовательную школу р.п. Озинки», затем поступил в Саратовский финансово - технологический техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

После окончания учёбы в июне 2013 года был призван на военную службу. С 2013 года продолжил военную службу по контракту, служил в должности - командир отделения группы специального назначения разведывательного батальона в бригаде разведки ЧФ. Воинское звание - сержант.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

Память о нашем земляке Дмитрии Сергеевиче Сергееве останется в наших сердцах навсегда.

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