фото: архив КП

Саратовец отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, днем, 7 октября, 55-летнему жителю Саратова мужчине на мобильный Звонившая сообщила, что кто-то якобы пытается оформить кредит на имя саратовца, и получить доступ к его счету. Чтобы сберечь деньги, звонившая посоветовала перевести их на «безопасный счет».

Мужчина доверился звонившей и через онлайн-приложение банка сначала отправил 494 тысячи 900 рублей, а затем еще 1 миллион на неизвестный счет. Возбуждено уголовное дело.

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